Drama lui Dumitru Neculai, bătrânul bătut crunt într-un pasaj din Braşov, de către doi tineri, a general un val de emoţie.

Un medic a reuşit să strângă aproximativ 90.000 de lei pentru victimă.

Jurnaliştii „Adevărul” l-au găsit pe Jean Purice, bărbatul care l-a angajat pe Dumitru Neculai pentru şapte ani, în gospodăria sa din Stupini, un cartier mărginaş al Braşovului.

„Eu nu spun că nu trebuie ajutat. Şi eu am încercat ani la rând. Se spune că ce faci la tinereţe aduni la bătrâneţe. Eu am încercat ani la rând să îl scap de băutură. Nu am reuşit. Mi-e milă de medicul acela care a făcut totul din suflet, dar şi de oamenii care au...