Cercetătorii ciupercii yarchagumba - în traducere, „plantă vara, insectă iarna“ - erau la curent cu supraexploatarea şi concurenţa acerbă care ameninţă această ciupercă. În 2009 şi 2016 au fost înregistrate altercaţii mortale în timpul activităţilor de recoltare, potrivit Agerpres. Pe de altă parte, un studiu publicat la începutul acestei săptămâni în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugerează că schimbările climatice ar contribui la rândul lor la prezenţa din ce în ce în ce mai rară a acestei ciuperci. „Nu doar... citeste mai mult

