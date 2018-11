Intr-un clasament al tarilor din Uniunea Europeana in care se vorbeste cel mai bine limba engleza, Romania se afla pe locul 11 din 22.

Franta (locul 22) are cel mai scazut nivel de competenta in limba engleza a oricarei tari din Uniunea Europeana, potrivit unui indice anual publicat in aceasta saptamana, citat de Euronews. Pe ultimele pozitii se afla si Italia (21), Spania (20), Lituania (19) si Bulgaria (18).

Suedezii sunt considerati cei mai buni vorbitori non-nativi de limba engleza din lume, clasand Suedia pe primul loc in top. Urmatoarele doua pozitii sunt ocupate de Olanda (2) si Danemarca (3).

Tara noastra se regaseste la... citeste mai mult