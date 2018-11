Vezi care sunt cele mai așteptate titluri Netflix ale lunii

O nouă lună înseamnă multe filme și seriale noi pe Netflix. Mai jos este lista celor mai așteptate titluri ale lunii.

Top 5:

1. Close Encounters of the Third Kind (1 noiembrie)

Frații Duffor s-au inspirat din acest film de Steven Spielberg pentru Stranger Things. Spre deosebire de E.T. al lui Spielberg, acest film din 1977 nominalizat la Oscar are un ton mai întunecat, la fel de curios și de fantastic. E un clasic, dar nu doar pentru poveste, ci și pentru grafica impresionantă care încă influențează regizorii din zilele noastre.

2. House of Cards (2 noiembrie)

Asemenea filmului All the Money in the... citeste mai mult