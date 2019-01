Vezi aici topul celor mai așteptate filme din 2019

- După un an 2018 în care filmele cu eroii Marvel au dominat pur si simplu industria cinematografica, anul 2019 se va bucura de o serie de producții de acțiune, animație și horror-uri.

Astfel că în acest an îi vom revedea pe Avengers, o vom cunoaște pe Captain Marvel, iar studiourile ne propun și un film cu tinerii X-Men. De asemenea, Spider-Man va reveni pe marile ecrane, cu un nou adversar.

Nu vor lipsi nici horror-urile, animațiile, al nouălea film „Star Wars”, dar și un film nou-nouț al lui Quentin Tarantino: „Once Upon a Time in Hollywood”.

Vă prezentăm o listă a câtorva din cele mai așteptate filme din anul 2019.

1. Glass... citeste mai mult

