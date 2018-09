- Bihon.ro îți prezintă evenimentele care vor avea loc în Oradea în perioada 28 septembrie – 30 septembrie.

Vineri, 28 septembrie Festivalul Mustului – Parcul Bălcescu

14:00 – 20:00 – Festivalul plăcintelor și a produselor tradiționale autentice – Orășelul copiilor

17:00 – Vârstele lunii, Unteatru, Bucureşti – Sala Arcadia

18:00 – CSM Digi Oradea vs. ENKA Istanbul – Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”

19:00 – Căldură în noiembrie, Teatrul Eugene Ionesco, Chişinău – Sala Mare a Teatrului Regina Maria

19:00 – Oktoberfest: bere artizanală, muzică live – Bavaria Restaurant and Pub

19:30 – Polo: Team Strasbourg vs. AN Brescia – Bazinul Olimpic „Ioan... citeste mai mult

