Lewis Hamilton a câștigat cursele din Germania și Ungaria și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general înainte de pauza de vară, cu un avans de 24 de puncte în fața lui Sebastian Vettel. Germanul rămâne însă încrezător în șansele sale de a cuceri titlul mondial și afirmă că monopostul Ferrari este mai performant decât în perioada similară a anului trecut, astfel că diferența de puncte poate fi surmontată.

"În acest an am observat că monopostul nostru este mai eficient, mai puternic și are potențialul de a se dezlănțui. Așa că sunt...

