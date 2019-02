Cea de-a doua zi de teste de pe circuitul de la Barcelona a fost întreruptă în urma unui accident suferit de Sebastian Vețel în cursul dimineții. Imaginile au arătat că pilotul Scuderiei Ferrari a pierdut controlul volanului în virajul 3, iar germanul a afirmat că a simțit o posibilă defecțiune la partea stânga-față a monopostului.

"Am abordat virajul 3 și am avut senzația că este o problemă la partea stânga-față, iar apoi nu am putut face nimic pentru a evita un impact. Nu am mai avut niciun control și am lovit direct barierele", a declarat el la finalul sesiunii.

Joi dimineața, Ferrari a anunțat într-un comunicat de presă că a identificat cauza accidentului, iar... citeste mai mult

