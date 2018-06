Lewis Hamilton a câștigat fără emoții cursa de la Paul Ricard și a revenit în fruntea clasamentului general, însă în spatele său Sebastian Vettel și Valtteri Bottas au fost implicați într-un duel pentru locul 2 în primul viraj, iar cei doi s-au acroșat. Pilotul Scuderiei Ferrari a primit o penalizare de 5 secunde, fiind considerat vinovat de producerea accidentului, iar germanul și-a recunoscut greșeala și a dezvăluit că i-a cerut scuze lui Bottas.

"Am pierdut controlul volanului și l-am lovit pe Bottas. Am provocat o coliziune pentru că am pierdut controlul volanului. A fost ceva intenționat? Cu siguranță că nu, pentru că ar fi putut fi sfârșitul cursei pentru mine.... citeste mai mult

