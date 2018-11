Lewis Hamilton a câștigat în acest an al cincilea titlu mondial consecutiv, în timp ce Mercedes a triumfat încă o dată în lupta pentru titlul constructorilor. Sebastian Vettel admite că a fost un sezon dezamăgitor și spune că are nevoie de o perioadă de pauză pentru a-și reîncărca "bateriile" în perspectiva sezonului viitor.

"A fost un an extenuant pentru mine. Cu siguranță am nevoie de o pauză. Anul viitor voi fi foarte, foarte înfometat și aș putea să fiu mai bun decât în anumite perioade din acest an", a declarat germanul la finalul cursei din Abu Dhabi.

Vettel a admis că Ferrari a avut parte de câteva curse dificile după introducerea unor... citeste mai mult

azi, 16:12 in Auto, Vizualizari: 26 , Sursa: Automarket in