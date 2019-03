Încredere şi optimism, acestea trebuie să fie sentimentele după eşecul României cu Suedia, 1-2 la Stockholm, în primul meci din preliminariile europene.

Veţi spune că am pierdut, că am fost conduşi cu 2-0, că ei au mai avut ocazii, că noi am greşit, am fost temători în prima repriză, dar mie mi-a plăcut naţionala noastră în partea a doua.

Am văzut că putem juca de la egal la egal cu o echipă care a ajuns anul trecut în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, că reuşim să punem presiune pe aceasta la ea acasă, să revenim în joc, să marcăm şi să sperăm chiar la un egal.

Trebuie să avem încredere în această naţională care a propus pe teren... citeste mai mult

