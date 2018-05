Două schimbări majore, seara trecută, în cea de-a opta ediție ”The Four – Cei 4”! Dragoș Udilă, singurul dintre Cei 4 care și-a apărat cu succes scaunul până acum, și Francesca Ilie au părăsit competiția, însă pot fi votați pentru a fi readuși direct în finală.

Amalia Uruc, un mic diavol Tazmanian, după cum se descrie ea însăși, a deschis seara cu un spectacol înflăcărat și cu o lovitură grea. Amalia, care este profesor de muzică și dublează voci în desene animate, a adus cu ea o voce incredibil de puternică și o ambiție de fier. ”Nu vreau să vă pierd vremea”, le-a spus Amalia juraților înainte de a începe să cânte o variantă cabaret a melodiei ”Oops!... I did it again” a lui Britney... citeste mai mult

