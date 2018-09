Vizita pe care presedintele sarb Aleksandar Vucic ar urma sa o faca duminica intr-un sat kosovar populat de etnici sarbi ar putea fi impiedicata de un protest al veteranilor de razboi din Kosovo, care au blocat in acest sens o strada. Kosovo, care are o populatie de 1,8 milioane de locuitori si este, in principal, populat de etnici albanezi, si-a declarat independenta fata de Belgrad in 2008, la aproape un deceniu dupa ce atacurile aeriene ale NATO au inlaturat fortele sarbe si au oprit represiunea impotriva etnicilor albanezi intr-o contra-insurgenta. Acum este recunoscuta de mai mult de 100 de natiuni, dar nu de Serbia, Rusia si cinci state UE.

