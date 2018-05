Vești proaste: Scad veniturile la bugetul de stat

Veniturile fiscale, cele care asigură peste 80% din bugetul general consolidat, s-au redus în Trimestrul 1 2018 pentru prima dată din 2010 încoace, an în care economia se afla însă în criză scăzând, pentru al doilea an consecutiv: o cădere de 0,8% după prăbuşirea de 7,1% din 2009.

Veniturile statului sunt mai mici în Trimestrul 1 cu 4% faţă de program. Bugetul trebuia, potrivit programării, să colecteze în plus, din TVA, în Trimestrul 1, faţă de T1 2017 1,9 miliarde de lei şi a adus în plus doar 282 de milioane de lei.

Ultima dată veniturile fiscale scăzuseră în 2010, cu... citeste mai mult