Vești triste la început de an pentru toți pensionarii! Perioada sărbătorilor de iarnă a decalat plata pensiilor prin Poșta Română, pentru prima lună din 2019. Pe ce dată vor începe oamenii să își primească pensiile în luna ianuarie

Vești proaste pentru pensionari la început de an! Chiar dacă odată cu trecerea sărbătorilor, buzunarele românilor sunt goale, iar ale pensionarilor cu atât mai mult, această perioadă aglomerată de la început de an, a decalat programul poștașilor, dar și plata pensiilor acordate prin intermediul Poștei Române.

Plata efectivă a pensiilor va începe miercuri, 9 ianuarie, potrivit unui document remis de Compania Naţională Poşta Română. Plata... citeste mai mult

