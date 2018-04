Vesti proaste pentru soferii romani: Adio inmatriculari in Bulgaria Autoritatile din Bulgaria pregatesc o Lege a poluarii, ce va pune stop inmatricularilor masive care au loc pe teritoriul statului in acest moment. Peste 100.000 de soferi romani si-au inmatriculat masinile in tara vecina, datorita taxelor mult mai mici, insa intre timp Romania a eliminat complet aceste costuri, in timp ce Bulgaria le va majora.

Autoritatile bulgare sustin ca vor lua masuri, pentru ca tara sa nu se transforme intr-un "cimitir al masinilor".... citeste mai mult

