Vesti proaste pentru romanii fumatori

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a interzis o categorie de tigari, ele urmand sa dispara in scurt timp din magazine.

Un comunicat al Curtii de Justitie a UE face cunoscuta “Interzicerea in etape la nivelul statelor membre a tigaretelor aromate si a tutunului de rulat”.

“Legislatia Uniunii Europene autorizeaza validarea in etape si permite consumatorilor de produse cu un grad mare de vanzare o perioada de timp adecvata pentru a face trecerea la alte produse”, adauga comunicatul.

Decizia a fost luata in urma plangerii unei companii germane care fabrica produse derivate din tabac.

Tribunalul a trimis cazul la CJUE, avand dubii cu privire la validitatea si interpretarea anumitor

