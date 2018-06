Medicii ne-ar putea lăsa fără permisul de conducere, în cazul în care ei consideră că ne-ar putea transforma în pericol pe şosele. Mai mulţi demnitari au iniţiat un proiect de lege în acest sens şi aşteaptă acum votul Camerei Deputaţilor.

Conform proiectului de lege, șoferii ar putea rămâne fără carnet şi după o banală consultaţie, dacă medicul fie el de familie sau specialist are o bănuială în privinţa stării de sănătate.

Există însă o listă de afecţiuni, cum ar fi cele cardiace sau cardiovasculare, probleme psihice sau de vedere, care ne pot lăsa fără permis. În proiectul de lege care a fost înaintat Camerei Deputaţilor este prevăzut clar traseul pe care trebuie... citeste mai mult

