Meteorologii au emis atenţionări meteo pentru şapte judeţe, aflate sub coduri portocaliu şi galben de ploi torenţiale, descărcări electrice şi grindină.

Judeţele Cluj şi Sălaj se află până la ora 16 sub cod portocaliu de ploi torenţiale, care depăşesc 35 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici şi medii, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie

Alte cinci judeţe, respectiv Suceava, Neamţ, Harghita, Caraş-Severin şi Sibiu, sunt sub avertizare cod galben de descărcări electrice frecvente, grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului şi averse de ploaie.

Avertizarea în cazul... citeste mai mult