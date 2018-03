Este vorba de cursa Iasi - Timisoara, cursa care va fi operata de compania aeriana Tarom cu o frecventa de patru zboruri pe saptamana.



Orarul de zbor este urmatorul: Iasi 8:30 – 10:20 Timisoara - in zilele de luni, miercuri si joi, Timisoara 10:45- 12:25 Iasi - in zilele de luni, miercuri si joi, dar si Iasi 13:30 – 15:20 Timisoara - in zilele de duminica si Timisoara 15:45 – 17:25 Iasi - in zilele de duminica.

"Compania Tarom lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj – Timisoara, oferind astfel pasagerilor sai noi oportunitati de calatorie prin... citeste mai mult

