Antrenorul lui Nadal, celebrul Carlos Moya, susţine că cei doi ar mai putea juca însă ani buni tenis de performanţă.

"Rafa are 31 de ani, a câştigat tot ce se putea si vrea sa isi imbunatateasca jocul. Si este deschis la idei noi. Pana sambata, Roger era numarul 1, asta la 36 de ani! Pare ceva de domeniul fantasticului, nu? Pe vremea mea, in anii '90, la varsta lui eram retrasi din activitate de sase-sapte ani, dar Roger e fenomenal. Si Rafa este, e in varful clasamentului la 31 de ani. Nu e rau deloc! Tenisul s-a schimbat si nu m-as mira sa ii vad pe amandoi acolo sus si la 40 de ani", a spus Moya, pentru tenisworlsusa.org, cotat de ziare.com. citeste mai mult

