Vesti bune pentru cooperativele agricole

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui anuntã infiintarea la nivel national a Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie Integratã UNCAPI. Cooperativele agricole inscrise in uniune isi desfãsoarã activitatea in cele mai importante ramuri din agriculturã atat in sectorul vegetal, legumicol, de crestere a pãsãrilor si productie de ouã, de crestere a ovinelor si caprinelor, de procesare si de productie de lapte precum si de vanzare a produselor agroalimentare, dezvoltand astfel afaceri de peste 40... citeste mai mult