Vesti bune pentru consumatorii europeni! Metodologie comuna de testare a calitatii produselor alimentare din Uniunea Europeana O metodologie comuna, dezvoltata de Centrul Comun de Cercetare (JRC), le va permite autoritatilor nationale pentru protectia consumatorilor sa efectueze teste cu scopul de a compara compozitia si caracteristicile produselor alimentare vandute in ambalaje similare in Uniunea Europeana.

Masura vine in completarea actiunilor intreprinse deja de Comisia Europeana in urma discursului privind starea Uniunii... citeste mai mult