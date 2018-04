Firma italiana Aviointeriors a pus la punct prototipul unor scaune pentru pasagerii care calatoresc in picioare.

Designul dispozivului aminteste de saua unui calaret. Sirul de "scaune in picioare" sunt prevazute cu elemente de fixare pe verticala. La nivelul soldurilor este montat un fel de scaunel moale, care va permite pasagerilor sa nu sufere de disconfort.

Locurile in picioare vor dispune, de asemenea, de cotiere. Proiectul s-a aflat in lucru incepand din 2010, la expozitia Aircraft Interiors Expo, manifestare gazduita saptamana trecuta de Hamburg, fiind prezentat un model perfectionat, scrie jurnalul.ro.

Producatorii... citeste mai mult