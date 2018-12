„Vestele galbene” cer ieșirea Franței din UE

Parisul arata ca sub asediu sambata, cu zeci de mii de politisti pe strada, scosi ca sa tina in frau o noua serie de proteste.

Zeci de strazi din centru au fost interzise traficului, in timp ce Turnul Eiffel si muzee faimoase ca d’Orsay, Centre Pompidou si Luvru au ramas inchise. In plus, meciuri de fotbal au fost amanate, iar restaurantele si magazinele au tras obloanele.

Protestatarii au umplut strazile din centrul capitalei Frantei, la manifestatia pe care o numesc „Actul al IV-lea”, deoarece va incepe a patra saptamana de proteste. Fortele de ordine au retinut sute de persoane.... citeste mai mult

