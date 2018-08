Dacă iubitorii fotbalului spectacol din România au șanse mici să-i mai vadă la lucru în viitorul sezon pe Lionel Messi și pe Cristiano Ronaldo, dat fiind faptul că drepturile TV pentru La Liga și Serie A nu au fost achiziționate de nicio televiziune, fanii ”Sportului Rege” din Marea Britanie sunt ceva mai norocoși.

Conform celor de la Independent, astăzi, s-a încheiat un acord între Eleven Sports și Facebook pentru transmiterea săptămânală a unor meciuril din La Liga și Serie A pe rețeaua de socializare.

