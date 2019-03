Rugbistul neo-zeelandez Mike Tamoaieta s-a stins din viață la doar 23 de ani.

Familia sportivului nu a precizat și care a fost cauza decesului acestuia.

“Suntem profund întristaţi de vestea trecerii în nefiinţă a lui Mikey. Gândurile noastre sunt alături de familia sa, de prietenii săi şi de cei care au avut norocul să îl cunoască. Te iubim, Mikey T”, a notat pe Twitter clubul Blues.

Mike a lăsat în urmă o fiică, Aihara, și pe partenera lui, Helen.



We are deeply saddened by the news of Mikey’s passing. Our thoughts are with his family, friends and all those lucky enough to have known him.

We love you Mikey T ?

