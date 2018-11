William Goldman, scriitor și romancier american, cel care a semnat scenariile mai multor filme de succes, a murit la 87 de ani. Printre filmele ale căror scenarii s-au bucurat de contribuția lui Goldman se numără ''All the President's Men" sau "Marathon Man".

Scriitorul s-a născut în statul Illinois, iar primul său roman, "The Temple of Gold", l-a publicat la vârsta de 26 de ani, potrivit Time.

''Butch Cassidy şi Sundance Kid'' (1969), cu Paul Newman şi Robert Redford capete de afiş, a fost paşaportul său spre glorie, filmul aducându-i un Oscar pentru... citeste mai mult