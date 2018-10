CURS BNR MARTI 3 IANUARIE 2017. Romanii care au rate la banca de platit in euro au acum un prilej de bucurie. Moneda unica europeana a pierdut teren in fata leului, considerabil fata de zilele trecute. Euro scade la 4,5175 lei, in timp ce dolarul...

Buna ziua Iasi, 3 Ianuarie 2017