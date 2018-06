Viitorul lui Anthony Martial (22 de ani) nu va mai fi legat de Manchester United. Conform impresarului fotbalistului, atacantul francez vrea să plece de pe Old Trafford, după ce, la finalul a opt luni de negocieri, nu a fost convins de noua înţelegere propusă de Jose Mourinho.

Sărit din schemă odată cu venirea lui Alexis Sanchez, Martial a prins 45 de meciuri şi a marcat 11 goluri în toate competiţiile în acest sezon, însă pe finalul stagiunii a fost mai mult rezervă, iar acest detaliu l-a făcut să nu fie convocat pentru Cupa Mondială din Rusia. Acum, fostul copil-minune de la AS Monaco vrea să plece.

"După ce am gândit toate posibilităţile şi... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Sursa: Pro Sport