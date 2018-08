Acesta sunt destinate tratamentului hepatitei C și cancerului de prostată, potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.



„La propunerea Ministerului Sănătăţii, astăzi, în şedinţa de Guvern, a fost completată lista de medicamente compensate şi gratuite. Au fost introduse încă două molecule noi. Este vorba despre molecule ce sunt destinate pentru tratamentul inovativ al hepatitei C şi al cancerului de prostată', a spus Barbu, citat de Libertatea



El a precizat că această nouă etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ţinti un număr de 13.000 pacienţi... citeste mai mult

azi, 11:42 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Botosaneanul in