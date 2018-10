Încă o lovitură pentru românii care au mașini second hand foarte vechi. Acestea nu vor mai putea fi date la "Rabla." Vezi care este condiția pe care trebuie să o îndeplinească o mașină la mâna a doua pentru a putea fi casată prin Rabla.

Autovehiculele care nu vor avea inspecţia tehnică periodică (ITP) făcută nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla şi Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marţi, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică, la o conferinţă pe teme de transport inteligent.

"Am considerat că ITP-ul este o condiţie obligatorie în ceea ce priveşte casarea unei... citeste mai mult

