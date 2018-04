Simona Halep continuă să fie numărul 1 WTA, având un total de 8.140 de puncte. Halep a ajuns la 22 de săptămâni în fruntea clasamentului WTA și a depășit-o pe Maria Sharapova, care are 21.

Simona și-a mărit avansul față de Caroline Wozniacki, locul 2, care are 6.790 de puncte. Pe locul 3 se află Garbine Muguruza, cu 5.970, scrie gsp.ro.

În top 10 se mai află Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Karolina Pliskova, Caroline Garcia, Venus Williams, Sloane Stephens și Petra Kvitova.

