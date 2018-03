Vineri, 30 Martie, 18:46

Munca depusă de George Ogăraru (38 de ani) la Ajax Amsterdam e din ce în ce mai apreciată de șefii echipei olandeze.

"Lăncierii" au luat hotărârea de a-l promova pe român în funcția de ambasador oficial al Academiei lui Ajax.

"Anunţ cu deosebită plăcere faptul că am devenit oficial ambasador pentru Ajax Amsterdam Coaching Academy!!

Alături de Sonny Siloy şi ceilalţi ambasadori voi prezenta şi pune in practică filosofia Academiei Ajax pe diferite continente ale lumii!! In Iunie vom impartasi know-how pentru... citeste mai mult