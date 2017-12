Legea fumatului a fost modificată, iar în prezent se află la Camera Deputaţilor, potrivit senatorului de Constanţa, Nicolae Moga.

„Legea fumatului a fost modificată în Senat, acum ea este la Camera Deputaţilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusă pe ordinea de zi, pentru că e cameră decizională. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adică special amenajate. Aşa cum există şi în străinătate, în aeroporturi, de exemplu, unde sunt spaţii speciale, aşa am modificat şi noi legea.... citeste mai mult

azi, 13:11 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in