Magda Vasiliu și familia ei sunt foarte fericiți fiindcă, după un an de zile de chin și emoții, băiețelul prezentatoarei s-a vindecat de cancer.

Vedeta a povestit momentele dificile pe care le-a petrecut în Italia, acolo unde copilul urma tratamentele, și s-a arătat extrem de recunoascătoare medicilor care au făcut posibilă recuperarea micuțului.

„Astăzi se împlinește un an de când am ajuns la Roma…Un an în care am sperat, am suferit, am învățat, am plâns, m-am bucurat și am aflat ce înseamnă cu adevărat cancerul….Un an de chimioterapie, o intervenție...