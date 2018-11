Arbitrul Ovidiu Hategan a oficiat la centru, luni seara, la meciul Germania – Olanda din Liga Natiunilor si a aflat chiar la Gelsenkirchen ca I-a murit mama.

Cu lacrimi in ochi si puternic emotionat, Hategan a fost luat in brate si consolat de olandezul Virgil Van Dijk.

“Acest om era distrus. Avea lacrimi in ochi pentru ca tocmai aflase ca si-a pierdut mama. Mi-am dorit sa-l incurajez, i-am transmis forta si i-am spus ca a condus bine meciul. Este un lucru mic, dar sper sa-l ajute”, a comentat jucatorul olandez pe... citeste mai mult