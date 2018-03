Un nou spital va începe să funcționeze începând din octombrie 2023, pe Șoseaua București-Târgoviște. Acesta se va numi „Sfâtul Vasile cel Mare”, a anunțat Primăria Sectorului 1. Costurile pentru acest spital sunt de 300 de milioane de euro.

„În momentul de faţă am terminat studiul de prefezabilitate şi am început demersurile pentru PUZ, şi sperăm că va fi votat de către consilierii generali undeva în luna mai. Construcţia în aceea zonă va începe în octombrie 2019, iar acest spital va avea un număr de 1.015 paturi, plus... citeste mai mult