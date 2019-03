Astăzi, în plenul Senatului, a fost adoptată L113/18.02.2019 propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

Mihai Fifor: "Am adoptat, astazi, in plenul Senatului, L113/18.02.2019 propunerea mea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. Este o promisiune indeplinita fata de cei multi si tacuti, pe care se sprijina Armata Romaniei: soldatii si gradatii profesionisti. Vreau sa multumesc colegilor senatori ai PSD si ALDE pentru votul de astazi. Urmeaza ca proiectul nostru sa mearga acum in... citeste mai mult