Românii s-ar putea bucura de o vacanță mai lungă de Paște. Este vorba de zece zile libere de .

Dacă anul acesta angajatii au parte de o mini-vacanta de patru zile, in 2019 vor avea un concediu in toata regula. Paștele ortodox pică anul viitor pe 28 aprilie.

Cum din acest an, Vinerea Mare e sărbătoare legală și deci zi liberă, iar a doua zi de Paști, 29 aprilie, e la fel, zi liberă, românilor ar putea să-și liber și pe 30 aprilie pentru a putea lega sărbătoarea Învierii de 1 Mai.

Și cum 1 Mai pică miercurea, ce mai e un joi și vineri. Inca două zile libere/de concediu si... citeste mai mult

