De acum înainte filmările în biserică sau transmiterile live a slujbelor vor fi total interzise. Cei care vor sa facă asta vor trebui să obţină aprobarea de la Centrele eparhiale, cu obligaţia respectării normelor bisericeşti.



Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a decis ca in biserici sa nu mai aiba loc activitati culturale si artistice, ci sa fie organizate in alte spatii ale parohiilor sau in spatii publice inchiriate pentru acest scop, motivand ca desfasurarea acestora in lacasurile de cult "pot provoca tendinte de auto-secularizare a spatiului sacru" din BOR.



