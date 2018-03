Versuri pentru…o cafea!

Versuri Nicoleta Nuca, melodia „Cand Pleci” Nicoleta Nuca versuri Cand Pleci Stau in slapi de casa la balcon cu o cafea amara As fuma dar mi-a ramas doar o tigara Undeva mai jos la bloc se aude sunet de chitara Si as iesi pe afara dar afara ploua...

7 EST, 9 Februarie 2017