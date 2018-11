Max Verstappen se îndrepta spre o victorie în Marele Premiu al Braziliei într-un moment în care a fost lovit de Esteban Ocon, pilot care era cu un tur în urmă și care încercase să-l depășească. Pilotul echipei Red Bull a pierdut controlul volanului și secunde prețioase care i-au permis lui Lewis Hamilton să urce pe primul loc.

Lap 44/71: Verstappen leads the #BrazilGP and then... pic.twitter.com/Bc0DRmYABH

— Formula 1 (@F1) November 12, 2018 La finalul cursei, vizibil iritat de ratarea victoriei, Verstappen l-a abordat pe Ocon în zona în care... citeste mai mult

