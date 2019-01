Vineri 18 ianuarie 2019,ora 17.01 la Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, iubitorii de frumos sunt invitati la vernisajul Expozitiei de arta naiva "Ganduri de acasa" a pictoritei RUXANDA CIUPERCA-RUXY.

Născută la 16 ianuarie 1951 la Braila,artista a debutat in arta naiva din anul 2017 si este membra a Uniunii de Creatie Artistica din Romania - Sucursala Braila.Participa la expozitii de grup in Pitesti, Bacau, Iasi, Botosani, Braila iar lucrările se gasesc in colectii particulare din țară si strainatate,in revistele de cultura,albume,cataloage si plianturi.

"Regasim in pictura naiva o mare varietate a temelor abordate, precum:... citeste mai mult

