Am fost tare curioasă să gust turtă dulce făcută în casă. Am găsit reţeta pe www.goodfood.ro şi am trecut la treabă. Aveam deja forma de omuleţi şi abia aşteptam să o folosesc. Chiar dacă reţeta originală spune să punem în compoziţie puţină pudră de...

Ziua de Constanta, 9 Mai 2015