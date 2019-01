Vernisaj la Muzeul Brailei “Carol I

Muzeul Brailei „Carol I” va invita la vernisajul expozitiei aniversare, Gheorghe Mosorescu – Adieri, marti, 22 ianuarie 2019, ora 17, la Galeria „Gheorghe Naum” din Piata Traian, nr. 3 (intrarea prin strada Galati).

Cu acest eveniment pictorul marcheaza o dubla sarbatoare: implinirea a 65 de ani de viata si 25 de ani in functia de presedinte al Filialei Braila a Uniunii Artistilor Plastici din Romania.

Expozitia reuneste 50 de lucrari realizate in pastel, din perioada cuprinsa intre anii 1997 si 2016. Daca in aparenta aceasta propune o calatorie fascinanta in miezul unui paradis natural, in fapt ea se compune din imagini ale unor secvente de viata. Simtim, privindu-le, cand... citeste mai mult

