Vernisaj la Galeria “Gheorghe Naum”

• sub genericul Jazzography, artistul fotograf Mircea Albuţiu, expune 30 de fotografii de Jazz



Marţi, 13 noiembrie 2018, ora 17,00, la Galeria “Gheorghe Naum” a Muzeului Brăilei “Carol I” are loc vernisajul expoziţiei artistului fotograf Mircea Albuţiu, organizată sub genericul Jazzography. Expoziţia conţine 30 de fotografii de Jazz, realizate de Mircea Albuţiu începând cu anul 2011, în care surprinde muzicienii la probele de sunet sau din backstage.

O selecţie din această serie a fost prezentată la Podgorica -Muntenegru, în cadrul Jazz Appreciation Month în anul... citeste mai mult