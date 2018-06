Vernisaj la Berlin - „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte”

Muzeul Municipiului București invită publicul interesat la vernisajul expoziției „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte” (Hello my Name is Bucharest – 100 Years of Urban History), care va avea loc la Berlin vineri, 15 iunie 2018, ora 19.00.

Expoziția „Hallo, mein Name ist Bukarest – 100 Jahre Stadtgeschichte”, organizată de Institutul Cultural Român din Berlin în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și curatoriată de Dan Pîrvulescu, director adjunct al muzeului, este un proiect expozițional în cadrul Festivalului Make City. Cele 28 de fotografii de... citeste mai mult