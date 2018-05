• evenimentul denumit de organizatori “90 de ani de succese româneşti pe marile circuite” are loc joi, 17 mai



Joi, 17 mai, în holul Teatrului Maria Filotti are loc vernisajul expozitiei “90 de ani de succese romăneşti pe marile circuite”, eveniment organizat de Valentin Nemţanu, unul dintre cei mai valoroşi automobilişti brăileni în activitate.

Printre altele, iubitorii sportului cu motor vor putea vedea poze şi articole din presă despre inginerul George Burianu, născut în Brăila pe 20 august 1901, pe bulevardul Sfânta Maria şi care, în 1928, s-a clasat pe locul al doilea la Marele Premiu al Spaniei, iar un an mai târziu a realizat aceeaşi performanţă la Marele Premiu de la... citeste mai mult

acum 31 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Obiectiv Braila in