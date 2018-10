Verint® Systems Inc. (Nasdaq: VRNT) a anunțat astăzi deschiderea unui Centru de Cercetare și Dezvoltare a Inteligenței Cibernetice în România. Acesta le va oferi profesioniștilor români în IT ocazia unică de a-și aduce contribuția la o lume mai sigură.

Noul centru R&D va avea sediul în Astoria Business Center din București, unde Verint are în plan să facă mai multe zeci de angajări în acest an și în 2019.

„Cu peste două decenii de experiență vastă în industrie, Verint este lider mondial în... citeste mai mult

